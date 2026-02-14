ブルワーズが１３日（日本時間１４日）、エンゼルスからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたルイス・レンヒーフォ内野手（２８）と１年契約に合意した、と米大リーグ公式サイトのファインサンド記者が自身のＸで伝えた。同記者によると年俸３５０万ドル（約５億３４００万円）に最大１５０万ドル（約２億３０００万円）のインセンティブが付く。また、２０２７年には年俸１０００万ドル（約１５億３０００万円）ドルの相互