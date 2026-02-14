持っているだけで気分が上がる“クセ強文房具”が話題を呼んでいます。今回は『文房具屋さん大賞2026』の受賞アイテムの中から、SNSでバズりそうなビジュ強め文房具を5つ厳選。推し活のおともにも、バッグのアクセントにも◎！ 今注目のアイテムをチェックしてみて！◆インパクト大。UFOが光る！ 吸い込む？牛が未確認飛行物体に吸い込まれる！ 思わず笑ってしまいそうなさまを表現したユニークなデザインで、『文房具屋さん大賞