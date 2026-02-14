少子高齢化が進展する日本では、多くの人が自身の老後資金の問題に関心を寄せています。いくら預貯金をすればいいのか、何歳まで働けばいいのか…。先のことを考えると不安になってしまいますが、老後の生活資金の主軸となるのは、やはり「公的年金」です。どんなメリットがあるのか、しくみとともに見ていきましょう。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。公的年金は「2階建て」…1階部分は国民年金、2階部分は厚生年金日本の年