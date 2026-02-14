高岡早紀の“車内ショット”が話題女優の高岡早紀さんが、自身のインスタグラムに愛車の車内を写した写真を投稿しました。上質な雰囲気が伝わる一枚に関心が集まり、ユーザーからも反響が広がっています。高岡さんの愛車はどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ 「高岡早紀」×「“高級”外車」を画像で見る！写り込んだ車両は左ハンドル仕様のロールス・ロイスで、エンブレムの位置や内装の雰囲気から、2