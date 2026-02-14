2月13日、静岡県御殿場市で同居する教諭の夫の顔を殴ったなどとして、教諭の女が暴行の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは御殿場市の公立の学校に勤務する教諭の女(43)です。 警察によりますと、「本人と連絡がとれない」と夫の勤め先から警察に通報がありました。 警察が自宅を訪問し、教諭の夫(39)の安否を確認したところ、夫の顔にあざがあったため2人に事情を聞いたところ、女の暴行が判明し、逮捕に至ったということで