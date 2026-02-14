＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ2日◇13日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。【動画】超かわいいシカさんがコースを闊歩2日目、スパイグラスヒルGCをプレーした久常涼は、1イーグル、5バーディ、2ボギーの「67」をマークし、首位の座をキープした。首位にはアクシャイ・バティア（米国）も並んだ。ラウンド後のイ