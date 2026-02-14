◇米男子ゴルフツアーAT＆Tペブルビーチ・プロアマ第2日（2026年2月13日カリフォルニア州ペブルビーチ・リンクス＝6989ヤード、スパイグラスヒルGC＝7071ヤード、いずれもパー72）単独トップで出た久常涼（23＝SBSホールディングス）はスパイグラスヒルGCを1イーグル、5バーディー、2ボギーの67で回り、通算15アンダーに伸ばし、アクシャイ・バティア（24＝米国）と並び首位で週末を迎える。インから出てパー5の11番で