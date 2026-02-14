現代ラテン音楽を代表する世界的スーパースター、バッド・バニー（31）が、アストロズのカルロス・コレア内野手（31）が今年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場できるよう、保険料の支払いを申し出ていたと13日（日本時間14日）、AP通信が報じた。バッド・バニーはプエルトリコ出身で、母国代表への強い思い入れで知られている。コレアはこの申し出について「彼がそこまで関わってくれたと