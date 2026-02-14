ミラノ・コルティナ五輪は１３日（日本時間１４日）、第８日が行われ、日本勢はスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）、フィギュアスケート男子でそれぞれＷメダル獲得の快挙。今大会のメダル獲得総数を１４へ伸ばし、米国と並んで３位タイに浮上した。スノーボード男子ＨＰでは３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点を叩きだし、金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（１９）＝専門学