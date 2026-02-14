ベネズエラ北西部の損傷した石油関連施設＝1月27日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は13日、ベネズエラのエネルギー部門に対する制裁を緩和し、英BPやシェルなど石油大手5社に条件付きでベネズエラでの操業を認める通知を出した。企業の事業環境を整えて、ベネズエラの石油産業の再建につなげたい考え。トランプ大統領は13日、ベネズエラのロドリゲス暫定大統領と緊密に連携していると述べた上で「巨大な石