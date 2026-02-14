立春を過ぎ、徐々に春の息吹が感じられるようになった新潟県佐渡市。繁殖期を迎えたトキに、豊作を祈る繭玉飾りなど、冷たい空気が和らぎ始めた佐渡の風景をお伝えします。 佐渡金山の道遊の割戸が白く染まる一方で、雪の間から顔を出していたのはスイセンです。佐渡市では立春を過ぎ、少しずつ春の息吹が感じられています。新穂地区の牛尾神社では、先日『お七日祈願祭』が執り行われました。天狗による“猿田彦の舞”は地域に良