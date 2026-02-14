群馬県伊勢崎市でトラックを飲酒運転し親子3人を死亡させた罪などに問われている男の裁判で、前橋地裁は懲役20年の判決を言い渡しました。【映像】連行される鈴木被告の様子鈴木吾郎被告（71）はおととし、トラックを飲酒運転して対向車線にはみ出し、塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）を死亡させた罪などに問われています。きのうの判決で、前橋地裁は鈴木被告に対して、「飲酒したいという身