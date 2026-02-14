ミラノ・コルティナオリンピックは１３日（日本時間１４日未明）、スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、日本勢は戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。１９歳の山田琉聖（ＪＷＳＣ）は銅メダル、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位だった。平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位で、五輪連覇はならなかった。２回目で会心演技日本勢が次々と高得点をマークした中で見せ場を作ったのが３１歳のスコット・ジェームズ