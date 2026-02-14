赤沢経済産業大臣は、レアアースを含む重要鉱物の安定供給に向けてアメリカなどと協議を行いました。【映像】赤沢経済産業大臣、ワシントンでの様子小出義明CA実況「赤沢大臣がUSTRに到着しました。レアアース閣僚会合に出席します」赤沢大臣は、アメリカのグリア通商代表を中心に複数国の担当閣僚らが参加する重要鉱物についての会合に出席しました。今回の会合では、レアアースなどの具体的な対象品目を挙げて、安定した供