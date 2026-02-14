呪術を取り入れた！密教が登場した理由 インドにシティボーイがいなくなったから 釈迦の開教、部派仏教、大乗仏教と展開してきたインド仏教ですが、その最後を飾ったのが密教でした。密教とは秘密仏教の略です。何が「秘密」かといいますと、教えが非常に難解であるため衆生には読み解けないので秘密になってしまう意味と、学識や修練を積まない者が読むと誤解を招く内容を含んでいるので無資格者には開示しないで秘密にす