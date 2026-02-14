ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組キャンプ初日を迎えた。早速ブルペンで捕手を座らせ17球を投げ、「ライブBP」に登板した山本由伸投手（27）の投球を捕手の後ろから見守る場面もあった。以下、練習後の一問一答全文。――キャンプ地にはいつ頃入りましたか？「2月の頭ぐらいに入って、ブルペンも今日で3回目です。良い強度で投げられているので、順調だと思いま