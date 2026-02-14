13日、ドイツ・ミュンヘンでメルツ首相との会談に臨むウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、訪問先のドイツ南部ミュンヘンで米ニュースサイト、ポリティコのインタビューに応じた。侵攻を続けるロシアとの和平実現を巡り、「トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領にさらに圧力をかけなければならない」と訴えた。ウクライナと米国、ロシアの3カ国は和平