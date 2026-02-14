下痢と血便が同時に起きている場合、速やかな対処が症状の悪化を防ぐ鍵となります。医療機関への受診のタイミングや、受診までの自宅でのケア方法について、具体的な対応策をご紹介します。適切な初期対応が、その後の経過を左右します。 監修医師：前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）【経歴】 2001年3月京都府立医科大学医学部医学科 卒業 2001年4月～2003年3月京都府立医科大学附属病院外科研修医 2003年4月