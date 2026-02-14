今週の日経平均株価は、衆院選の自民党大勝で政策期待への買いが優勢となり、前週末比2688円高の5万6941円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は327社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、円安効果で今期業績予想引き上げた石油資源開発 [東証Ｐ]、完成工事総利益