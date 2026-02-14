中国国家移民管理局は12日、ビザ免除措置や消費拡大政策が継続的に最適化されているのを背景に、今年の春節（旧正月、今年は2月17日）に合わせた9連休（2月15日から23日まで）中、インバウンドとアウトバウンドのいずれもが活況となり、中国全土の出入国（境）検査所の1日当たりの出入国（境）者数が前年の春節連休比14．1％増の延べ205万人以上に達すると予想されていることを明らかにした。新華社が伝えた。中でも大型空港の出入