記者会見する小泉防衛相＝13日、ドイツ・ミュンヘン（共同）【ミュンヘン共同】小泉進次郎防衛相は13日、英国のヒーリー、イタリアのクロセット両国防相と訪問先のドイツ南部ミュンヘンで個別に会談した。日英伊3カ国で進める次期戦闘機の共同開発を加速する方針で一致した。欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分との認識を共有し、力による一方的な現状変更を認めない安保環境に向けて緊密な連携を申し合わせた。会