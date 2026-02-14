フジテレビの動画配信サービス・FODでは、プロ野球・横浜DeNAベイスターズ2026年春季キャンプ一軍キャンプ地の宜野湾(沖縄コンベンションセンター)で18日に開催される球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』を独占生配信。球団ゆかりのゲストによるライブパフォーマンスやトークショーなどが展開される。『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』オープニン