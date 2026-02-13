Photo: mio 2025年8月29日の記事を編集して再掲載しています。ものの10秒で色が変化。年々夏の日差しが強くなっている気がして、2025年の初夏に購入したのが、JINSの調光レンズ付きメガネ。すでにほぼ毎日使っていますが、あらゆる理由でサングラスを掛けてこなかったわたしでも、これは本当に「早く買えばよかった」なアイテムのひとつになりました。プラス5,500円でオプション追加