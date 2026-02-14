ロッテは14日から沖縄本島での練習試合が始まる。14日に行われるDeNAとの練習試合に先発予定の木村優人は「自分のピッチングを見てもらいたいですし、キレのあるまっすぐとどの球種でもカウントが取れるのが武器なので、そこをしっかりアピールして自分のピッチングを最大限に見せられればいいかなと思います」と意気込めば、開幕先発ローテーション入りを狙うドラフト2位・毛利海大（明治大）は「自分は試合を作ることがアピ