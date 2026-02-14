PayPay証券で2026年1月1日〜31日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気の銘柄をランキングにてご紹介。PayPay証券 事業推進部/部長 望月 誠太氏の分析とともにお伝えします。○【国内株式】2026年人気銘柄ランキングPayPay証券によるデータ集計の結果は以下の通り。1位は「キオクシアホールディングス」だった。次いで「JX金属」「ソフトバンクグループ」「三菱重工業」となっています。1位キオクシアホールディ