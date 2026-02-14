スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得した。競技中、一瞬生まれた驚異の状況に、日本ファンも驚きの声を上げた。ネット上が騒然となったのは、2回目の試技を終えたところだ。1位に95.00点をたたき出した戸塚、2位に山田が立った。さらに3位には90.00点の平野