「白鵬翔さま！」１月31日に１万人近くのファンを集めて両国国技館でおこなわれた、元横綱・照ノ富士（34、伊勢ヶ濱親方）の断髪式が後半に差しかかった時、元横綱・白鵬こと白鵬さん（40）の名前が呼ばれた。照ノ富士と縁のある招待客が50音順に土俵に上がり、鋏を入れていくスタイルの断髪式。ところが、司会者から名前を呼ばれた白鵬さん本人が、いっこうに土俵に現れない。いったい何が起こったのか？会場はザワついた。優勝45