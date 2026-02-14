チョコレートはカカオの種子を発酵または焙煎(ばいせん)したカカオマスを主原料としたお菓子で、日本では2月14日のバレンタインデーに女性が好意を寄せる男性へ、あるいは友人やお世話になった相手に渡す習慣が根付いています。そんなチョコレートに含まれる成分が、生物学的な老化を遅らせる可能性があるとの研究結果が報告されました。Theobromine is associated with slower epigenetic ageing | Aginghttps://www.aging-us.com