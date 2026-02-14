スピードスケートは１４日（日本時間１５日）に男子５００メートルが行われる。かつて日本のお家芸と言われたこの種目に２２年北京五輪銅メダル・森重航（２５）＝オカモトグループ＝、日本記録保持者の新濱立也（２９）＝高崎健康福祉大職＝、初出場の倉坪克拓（２４）＝長野県競技力向上対策本部＝が挑む。元世界記録保持者の加藤条治氏（４１）がメダル争いの行方を占った。＊＊＊＊１０００メートル（１１日）を見た