◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）世界王者でショートプログラム（ＳＰ）１位のイリア・マリニン（米国）フリー１５６・３３点、合計２６４・４９点でまさかの８位に終わった。４回転の神と称される優勝候補はＶ逸に「正直なところ、何が起こったのかまだ理解できていない。色々な感情が交錯している」とぼう然とした表情で振り返った。しかし、演技後に金メダルを獲