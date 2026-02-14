ブルージェイズの岡本和真内野手が１３日（日本時間１４日）、キャンプ地のある米フロリダ州入り。明日１４日（同１５日）に、キャンプ地ダンイーデンで始動する運びとなった。この日の練習後にメディアに対応したシュナイダー監督は、岡本の搭乗便を、航空機追跡サイト「フライト・トラック」でチェックしていたと明かすなど、期待の新人の到着が待ち切れない様子だった。岡本のキャンプ地入りに備え、受け入れ態勢も万全だ