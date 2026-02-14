トリノ五輪フィギュア女子金メダルの荒川静香さんが１４日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に中継生出演。大波乱となった男子フィギュアスケートを解説した。ミラノ・コルティナ五輪は１３日（日本時間１４日）、フィギュアスケート男子フリーが行われ、カザフスタンのミハイル・シャイドロフがＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得した。鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京