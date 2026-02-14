まさかこの程度のことで炎上してしまうとは――。政治家と有権者との間で交わされる言葉は、もはや取り返しのつかないほど脆弱になってしまったのかもしれません。爆笑問題・太田光が高市早苗首相に“ぶっ込んだ”一件から、この危機的状況を考えます。◆太田の質問に「なんか意地悪やなあ」2月8日のTBS系の衆院選特番『選挙の日2026』で、太田が食料品にかかる消費税を2年間ゼロにするという高市首相の公約について、それが