社会の目まぐるしい変化によって、我々の生活はかつてない脅威に晒されている。治安悪化、家庭崩壊、雇用形態のドラスティックな変化──いつ奈落の底に落ちないとも限らない危機がそこかしこに潜んでいるのだ。その波は、サラリーマンの“経費文化”にも及び始めている。AIによる経費審査とインボイス制度の浸透で、これまで黙認されてきた接待費のグレーゾーンが急速に消滅しつつあるという。現場の悲鳴と専門家の指摘から、その