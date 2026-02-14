米軍によるベネズエラへの軍事行動や台湾海峡の緊張がニュースを騒がせる中、日本は、これらの状況を注視しつつ、公式な立場を表明している。日本の平和と安全を守る自衛隊は“戦争を起こす力”ではなく、他国の武力による現状変更を阻む最後の盾だ。憲法と現実のギャップ、そして自衛権の基礎と日米同盟のリアルについて、経済や国際政治のリアリズムに基づいた憲法論議をする経済評論家・上念司氏が説く。※本記事は、『経