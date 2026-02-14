アイスダンスの表彰式を終え、撮影に応じる銀メダルのマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（左）、金メダルのロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（中央）＝11日、ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪でフィギュアスケートの採点を巡って騒動が起きている。フランスの女性ジャッジがアイスダンスで金メダルに輝いた母国の選手に高得点を与え、ライバルの米国カップルと評価に開きがあっ