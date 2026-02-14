ビジネスパーソンにとって、日々仕事で使う「道具」は妥協したくないポイント。書く、整理する、持ち運ぶ……その一つひとつの所作を洗練させることで、仕事の効率と集中力は確実に変わってくる。今回は『文房具屋さん大賞2026』（扶桑社刊）の受賞アイテムの中から、筆記具を中心に、デスクワークの質を底上げする実力派文房具を厳選。最新の“大人の仕事道具”を5つ紹介する。◆シンプルで機能的な設計が美しい所作を生み、