好機と見れば一瞬もためらわない。“戦闘民族”らしい先制攻撃が道を開いた。「大和証券Mリーグ2025-26」2月13日の第2試合はU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）がトップを獲得。セミファイナル進出が険しい状況で、試合後は諦めない決意を語った。【映像】好機と見れば一瞬もためらわない鈴木優第1試合は前日から連投となった仲林圭（協会）が善戦及ばず2着。1試合も無駄にはできない状況で、鈴木優にバトンが託された。当試