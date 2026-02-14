◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子フリーが行われ、SP9位の佐藤駿（エームサービス・明大）が186・20点をマークして合計274・90点とし、大逆転で銅メダルを獲得した。冒頭の4回転ルッツを成功させると、以降のジャンプも決めていく。最後の3回転ルッツでミスは出たが、それ以外は大きなミスなくフィニッシュ。指