競馬ファンなら誰もが夢見る帯封ゲット。昨年1月に500万円を超える配当を手にしたのが、関西在住のヤマモさん（32歳）だ。 「win5当てました1年働かなくても生きれます」（原文ママ）ヤマモさんが自身のXにそうポストしたのは、2025年1月26日。約3分の動画にはテレビの前で、同日の中山メイン、AJCCを見守るヤマモさんの姿があった。 「レーベンスティールとダノンデサイル……頼むで、ほんまに頼む」ヤマモさんが懇願した