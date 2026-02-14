ある日、小型犬に「お手」といきなり手を差し出してみると、反射的に手を乗せてくれたことに飼い主さんは大喜び。そんな飼い主さんに見せた小型犬の表情が意外で面白いと、大きな話題を呼びました。「なんでワンちゃんが驚いてるの」「お手出来ちゃったんだが？！の顔可愛い」と評判で、28万回以上再生されています。 【動画：『お手…できちゃったんだが！？』小型犬が咄嗟に手を出した結果→思いがけない『表情』】 いきなり差