マンチェスター・ユナイテッドが土壇場で勝ち点を引き寄せた。ウェストハム戦で後半から投入されたベンジャミン・シェシュコが後半アディショナルタイム96分に同点弾を奪取。ルベン・アモリム解任後、6試合5ゴールと結果を残す22歳のストライカーが、再びチームを救った。指揮官は「彼は準備ができている」と評価し、先発起用の可能性を示唆している。英紙『THE Sun』は、この試合で途中出場から流れを変えたシェシュコとレニー・