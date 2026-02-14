マリニンは金メダルのシャイドロフを称えた(C)Getty Images王者がまさかの失速だった。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーが現地時間2月13日に行われ、 米国のイリア・マリニンがフリーで転倒するなどミスを連発し、156.33点でSPとの合計は254.49点で8位という結果に終わった。 【関連記事】鍵山優真がフリーで攻めた！銀メダル佐藤駿は涙の銅メダル日本がW表彰台マリニンはまさかの失速で8位に【冬季五輪】