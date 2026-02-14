アメリカのトランプ政権は13日、ハーバード大学が入学選考における人種などの情報の提出を違法に拒んでいるとして提訴しました。連邦地裁に13日提出された訴状の中で司法省は、入学選考で差別がないか判断するための情報をハーバード大学は提出する必要があると指摘しています。それにもかかわらず、志願者の人種や試験の点数などの情報を提出していないのは差別を禁じた公民権法に違反しているとして、情報の提出を求めています。