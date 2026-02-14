「日本ハム春季キャンプ」（１４日、名護）紅白戦が行われる。１３時開始で７イニングを予定。野手では新入団の２選手が出場。紅組ではドラフト５位・藤森海斗捕手（明徳義塾高）が「８番・ＤＨ」で、白組では同４位・半田南十内野手（日大藤沢高）が「７番・ＤＨ」がスタメンに名を連ねた。投手では白組の２番手でドラフト１位・大川慈英投手（明大）が実戦初登板。先発投手は紅組が孫易磊、白組は古林睿煬で、ともにＷＢ