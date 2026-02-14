「阪神春季キャンプ」（１４日、宜野座）阪神の下村海翔投手（２３）が宜野座に合流した。具志川で複数回のブルペン入りを果たすなど順調に調整中。右腕は現在、一昨年に受けたトミー・ジョン手術からの復活を目指している。具志川には小幡、梅野、浜田、百崎が合流した。この日は宜野座で練習試合・楽天戦が行われる予定だ。