近頃、日本各地で大小の地震が相次いでいる。実は、これらの現象は「東日本大震災のせいかもしれない」と、京都大学名誉教授は指摘する。3.11が日本列島に残した後遺症とは何か。そして、今後想定される大災害の可能性を考える。※本稿は、京都大学名誉教授の鎌田浩毅『日本史を地学から読みなおす』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。1000年に一度の規模と言われる日本大震災の傷跡2011年（平成23年）3月11日、1000年