ミラノ・コルティナオリンピックの日本選手団が１３日、ミラノ市内で中間記者会見を開いた。伊東秀仁団長は日本勢が獲得したメダルの総数が２桁に乗ったことについて、「選手が頑張って力を出した結果」と評価した。冬季大会での最多のメダル数は前回２０２２年北京五輪の１８個。伊東団長は「超える可能性は出ていると思う。（大会の）後半もメダルを獲得する可能性のある競技が残っている」と期待感を示した。（ミラノ畔川