第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇に挑む横浜（神奈川）のナインと村田浩明監督が１３日までに、横浜市内のプロボクシング・大橋ジムを訪問。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）、ＷＢＡ世界スーパーライト級１位・平岡アンディ（２９）の練習を見学した。横浜ＯＢの大橋秀行会長（６０）は「我が母校横浜高校野球部井上尚弥平岡アンディの練習を見学！