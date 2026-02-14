「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、五輪初出場の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝は銅メダルを獲得した。フリー１８６・２０点、合計２７４・９０点をマーク。ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝らＳＰ上位陣が大失速で３位に入った。佐藤のメンタルを支えたのは羽生結弦さんだった。同じ仙台市出身でかつて一緒の